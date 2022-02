Inter, tocca a i tifosi: da Prisco al Policlinico, si vota l’ingresso nella Hall of Fame

Il club nerazzurro affida ai possessori dei fan token la scelta del nuovo ingresso nella Hall of Fame della società

Una prima volta storia per l'Inter e per i suoi tifosi. I fan nerazzurri sceglieranno il quarto nome che entrerà a far parte della Hall of Fame del club meneghino e si aggiungerà a Pagliuca, Materazzi e Sneijder.

"Per Prisco non c’è bisogno di presentazioni. A dicembre il club ha celebrato i 100 anni dalla sua nascita e il ventennale dalla scomparsa. Il Policlinico di Milano è una realtà centrale della città, determinante nella lotta al Covid-19 in una delle aree più colpite: dalle cure dei primi malati agli Hub vaccinali, fino alla realizzazione in Fiera della terapia intensiva più grande d’Europa per i pazienti gravi. Bertazzi è il presidente dell’Inter Club di Desenzano del Garda: dal 1979 a oggi ha inanellato iniziative di qualsiasi tipo. Bernasconi, socio dell’Inter Club “Tri Basei”, è stato protagonista dell’impresa unica di una pedalata di 1.277 km tra San Siro e Terranova di Sibari, dove Diego Milito ha le sue origini calabresi. Il tutto, per una raccolta fondi mirata a sostenere Inter Campus Bolivia e il Comitato Casari, in favore dei bambini di Cochabamba".