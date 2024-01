CdS – Inter, tocca al Re di coppe: in palio un tris mai centrato nella storia

Non solo il traguardo personale. Simone Inzaghi con l'eventuale vittoria di Supercoppa diventerebbe l'allenatore più vincente nella competizione, ma regalerebbe anche all'Inter un tris consecutivo mai raggiunto in precedenza. L'allenatore nerazzurro sa come fare e lo ha già dimostrato. Si legge oggi sul Corriere dello Sport:

Il discorso europeo ripartirà a febbraio nei 180’ contro l’Atletico mentre già oggi, con la ripresa degli allenamenti ad Appiano, inizierà l’operazione Supercoppa assieme a Lazio, Napoli e Fiorentina. Seduta al mattino e partenza per Riad nel pomeriggio per cominciare a entrare nel vivo. L’Inter nella sua storia aveva già vinto due Supercoppe di fila (2005 e 2006), ma il tris consecutivo non è mai stato centrato. Per riuscirci c’è un piano preciso: affidarsi al re di coppe.