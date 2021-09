Inter, Fan Token sold out. Socios si scusa coi tifosi: “Presto di nuovo disponibili”

Oggi il lancio dei Fan Token del nuovo partner dell'Inter e i tifosi li hanno subito terminato le disponibilità

Nella giornata di oggi l'Inter ha lanciato i Fan Token del nuovo partner Socios . In poco tempo tutte le disponibilità sono andate a ruba, tanto che molti tifosi non sono riusciti ad acquistare i Token.

Per questo motivo, Socios si è scusata via social e ha annunciato che presto ci saranno nuove disponibilità: "Siamo consapevoli che alcuni fan non sono riusciti ad acquistare i Fan Token a causa della forte domanda. Saranno presto nuovamente disponibili sull'App Socios a prezzo di mercato".