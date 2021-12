EDICOLA TS – Oltre il primato, piano Zhang: Inter al top in 6 mosse

La prima pagina del quotidiano in edicola martedì 28 dicembre: si parla anche dell'Inter tra campo, mercato e non solo

"Juve-Pogba, perché si può". Apre così Tuttosport in edicola martedì 28 dicembre. C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina: "Piano Zhang: Inter al top in 6 mosse", si legge. Si parla anche del mercato del Torino, con possibile scambio Verdi-Orsolini, e di quello del Milan, con l'interesse per Diallo del PSG.