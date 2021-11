Inter, top e flop del CdS: 6,5 per i tre migliori. Lautaro Martinez da 4,5

I migliori e i peggiori del Corriere dello Sport dopo il derby di ieri: ecco i voti ai giocatori nerazzurri

Brillano tre giocatori su tutti in casa Inter dopo il pareggio per 1-1 con il Milan. Bocciatura grave invece per Lautaro Martinez, che per il Corriere dello Sport merita un 4,5 in pagella. “Lascia il primo rigore a Calhanoglu, ma si prende il secondo e lo fallisce. Dentro la partita, a fine primo tempo però manca un altro gol”, si legge. Da 6,5 invece tre giocatori, i migliori dell’Inter: sono Matteo Darmian, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.