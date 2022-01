Inter, top e flop CdS: Ranocchia il migliore. Rimandati in 6

Il migliore in campo di Inter-Empoli secondo il Corriere dello Sport è Andrea Ranocchia. Sei giocatori insufficienti invece

Il migliore in campo di Inter-Empoli secondo il Corriere dello Sport è Andrea Ranocchia. Voto 7,5 per il capitano nerazzurro di ieri, ecco il giudizio: “L’Inter non è compatta come al solito, inevitabile patire. Ma è lui a salvare la qualificazione, con la prodezza che vale i supplementari”, si legge. Da 7 Dumfries, Perisic e Sensi invece.