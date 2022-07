Inter, top e flop col Lens: risveglio Mkhitaryan. Correa, più bello che efficace

Top e flop della sfida con il Lens. Chi è già in forma, chi invece in ritardo. Ecco i giudizi de La Gazzetta dopo il match di ieri dell’Inter

Top e flop della sfida contro il Lens. Chi è già in forma, chi invece in ritardo. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport dopo il match di ieri dell’Inter: i migliori sono stati Handanovic e Mkhitaryan, i peggiori Dzeko e Correa. “In uscita bassa, ma pure in tuffo: il Lens pungeva, ma a Samir non ha fatto mai male”, il giudizio sulla prova del portiere.