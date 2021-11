TS – Inter, top e flop con il Milan: Calha da 7, ma quanti 6,5! Male Lautaro

I migliori e i peggiori in campo di Tuttosport del derby pareggiato ieri 1-1 dall'Inter di Inzaghi contro il Milan

È Hakan Calhanoglu il migliore in campo dell’ Inter anche per Tuttosport. Voto 7 per il turco, grande ex e autore dell’1-0 ieri: “I fischi di San Siro rossonero hanno l’effetto di ricostituente: dall’esordio in campionato col Genoa non era stato più al centro dell’ingranaggio. Nel derby, oltre a procurarsi il rigore andando a pressare Kessié, va pure a tirarlo con freddezza glaciale sotto la Sud, episodio che è la punta dell’iceberg in una prestazione alquanto convincente”, si legge.

Tanti 6,5 per il quotidiano: da Skriniar e Bastoni a Darmian e Perisic, tutti più che positivi per Tuttosport. Il peggiore in campo è invece Lautaro Martinez, da 5 in pagella: “Il rigore lo calcia pure bene ma Tatarusani fa un balzo che neanche il miglior Donnarumma (per l’argentino è il 3° penalty degli ultimi 6 fallito in nerazzurro). Paradossalmente è più grave l’occasione che mastica a fine primo tempo (altro rigore, ma in movimento) sulla torre al bacio di Dzeko. Le cose migliori in una partita con molte più ombre che luce le fa pescando Darmian sull’azione che porta al secondo rigore per l’Inter e nell’azione che regala il primo pericolo per Tatarusanu nella ripresa dopo essere sgusciato via a Tomori”, si legge.