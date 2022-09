Inter-Torino, nerazzurri favoriti. Le quote della gara: Lautaro ha fame di gol

Secondo i bookmakers per l’Inter questo sarà un sabato di riscatto. I nerazzurri sono visti come favoriti nella sfida di domani

Andrea Della Sala

Torino, 9 settembre 2022 - In pochi avrebbero pronosticato che, arrivati alla sesta giornata di campionato, si sarebbe arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Torino con i granata avanti in classifica di un punto. L’avvio incerto dei nerazzurri, già a quota due sconfitte dopo cinque turni, ha fatto da contraltare alla brillante partenza degli uomini di Jurić, reduci dal successo interno sul Lecce. Secondo i bookmakers, però, per l’Inter questo sarà un sabato di riscatto.

Inter, l’obiettivo è ritrovare entusiasmo. Due sconfitte consecutive, una in campionato nel derby col Milan e un’altra al debutto in Champions League contro il Bayern Monaco, hanno minato le certezze dei ragazzi di Simone Inzaghi, per la verità già apparsi appannati sin dalle prime uscite. Secondo Betclic, tuttavia, la sfida del Meazza contro il Torino potrebbe rappresentare un ritorno al successo: il segno 1 è quotato a 1.45 (1.42 per Sisal). Il colpaccio esterno è invece ritenuto alquanto improbabile, indicato a 6.80 (6.50 per Snai), con il pareggio a 4.88 (4.75 per Sisal e Snai).

Toro da trasferta. A dare ulteriore fiducia ai granata è il rendimento fuori di questo inizio di campionato, in cui è arrivata una sola sconfitta a Bergamo, compensata da due successi contro Monza e Cremonese, entrambi per 1-2. Questo risultato nella sfida con l’Inter è quotato da Betclic a 23 (a 22 per Sisal). L’ultimo confronto a Milano tra le due squadre risale al 22 dicembre 2021, quando un gol di Denzel Dumfries decise la contesa in favore di Handanovic e compagni. L’1-0 è oggi dato da Betclic a 8.75 (8 su Sisal), preceduto in termini di probabilità solo dal 2-0, a 8.25 (7.50 secondo Sisal).

Lautaro ha fame di gol, ma occhio a Vlašić. I problemi registrati in fase difensiva si sono dimostrati in contrasto con una produzione offensiva che vede l’Inter al secondo posto nella classifica dei gol fatti in Serie A, dietro solamente al Napoli. Il candidato numero uno a trovare la rete, secondo Betclic, è sempre Lautaro Martínez, la cui marcatura è quotata a 2 (la medesima quota su Sisal e Snai).

In un attacco ancora orfano di Romelu Lukaku, toccherà ancora a Džeko o a Correa colmare il vuoto lasciato dal belga: un gol del bosniaco è quotato da Betclic a 2.50 (2.25 su Sisal), per l’argentino 2.75 (stessa quota di Sisal e Snai). Nella formazione torinese, invece, a scalpitare è il talento croato Nikola Vlašić, desideroso di portare a quattro la sua striscia di partite consecutive in rete. Il suo gol è quotato a 6 (a 5 su Snai).