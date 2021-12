Inter-Torino da “1” fisso: per i bookmakers nessun dubbio. La quota dell’Over…

Il pensiero dei bookmakers con le quote in vista della sfida di campionato tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Torino

L'Inter vanta il miglior attacco del campionato, anche per questo la quota dell'Over scende fino a 1,54; un match con meno di tre reti, invece, si gioca a 2,27. Prevale invece di poco il No Goal, proposto a 1,80, mentre il Goal è fissato a 1,88. Davanti per i nerazzurri è tornato una garanzia Lautaro Martinez. Per la sfida del “Meazza”, un gol del centravanti argentino si gioca a 1,95, mentre dall'altra parte la fiducia è riposta in Antonio Sanabria, per cui una marcatura vale 4,25.