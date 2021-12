Inter-Torino, dove vederla in tv e in streaming

L'Inter torna in campo a San Siro contro il Torino e chiude il 2021 nel match contro i granata: dove vedere la sfida di Serie A

Dopo il successo in campionato contro la Salernitana, l'Inter si prepara per la 19ª giornata di Serie A 2021/22, l'ultimo match del 2021: appuntamento mercoledì 22 dicembre alle 18:30 al Meazza per la sfida contro il Torino.