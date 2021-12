Inter-Torino, oltre 40 mila biglietti già venduti per l’ultima sfida del 2021

Il dato relativo ai biglietti venduti in vista della sfida tra l'Inter e il Torino, match di Serie A in programma domani alle 18:30

Sono oltre 40 mila i biglietti venduti per la sfida tra Inter e Torino, gara valida per il 19esimo turno di Serie A e in programma a San Siro mercoledì 22 dicembre alle 18:30.