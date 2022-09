CorSera – Inter, il peggio è passato. Ma per puntare in alto serve molto di più

"All’improvviso spunta Brozovic su assist di Barella e trascina fuori dalla palude delle sue paure un’Inter da brividi. Il Torino si arrende a un minuto dal novantesimo e perde una partita che meritava di vincere, ma nella quale gli è mancata la capacità di affondare il colpo al momento giusto, soprattutto per merito di Handanovic. Proprio uscire con tre punti da una esibizione del genere può significare per Inzaghi che il peggio è passato, che l’Inter è compatta e lotta per tornare a pensare in grande, ammesso però che questa si confermi davvero una vittoria scacciacrisi: oltre il successo, comunque fondamentale, la sua squadra ha mostrato limiti e inquietudini pesanti da metabolizzare. L’Inter almeno sa soffrire e per uscire dalla prima crisi non è certamente una cosa da poco. Ma per puntare in alto, serve di molto di più", analizza il Corriere della Sera.