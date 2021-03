Torino-Inter, out Vidal e in dubbio anche Eriksen: ecco il piano B di Conte

Non solo Vidal. Contro il Torino Antonio Conte potrebbe perdere anche Christian Eriksen. Pronto il piano B

Non solo Vidal. Contro il Torino Antonio Conte potrebbe perdere anche Christian Eriksen . Il centrocampista danese oggi ha lavorato a parte a causa di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Domani si valuterà se convocarlo per la gara contro i granata. Se Eriksen non dovesse farcela, Conte avrebbe pronto un piano B.

"È il caso di Matias Vecino, pienamente recuperato dopo un lungo infortunio, e Stefano Sensi, spesso tormentato da dolori e dolorini ma finalmente in gruppo. O dello stesso Roberto Gagliardini, un tempo pupillo di Conte, oggi riserva. Fra i tre, sarebbe lui il favorito per prendere il posto di Eriksen all'Olimpico Grande Torino, se il danese non dovesse farcela. Chi non andrà nemmeno in panchina è Kolarov, non al pieno della forma", si legge su Repubblica.