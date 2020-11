Inter-Torino, il pronostico. Caressa e Zazzaroni non hanno alcun dubbio sul risultato

Si torna finalmente in campo dopo la sosta delle nazionali: in questo weekend andrà infatti in scena l’ottava giornata di campionato di Serie A. L’Inter di Antonio Conte ospiterà al Meazza il Torino di Marco Giampaolo con l’obiettivo di riprendere il cammino e tornare nelle zone alte della classifica. A Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, come di consueto, hanno espresso il proprio pronostico sulla gara: i due giornalisti non hanno alcun dubbio sulla vittoria dell’Inter.