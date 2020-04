Inter, nuovo asse di mercato con il Torino sotto la regia di Raiola: tre i nomi coinvolti

Inter e Torino sono pronte a sedersi al tavolo per imbastire delle nuove operazioni di mercato: il tutto sotto la regia di Mino Raiola, che potrebbe intervenire in prima persona per proporre degli scambi che coinvolgano alcuni dei suoi assistiti.

Così scrive Tuttosport: “Con l’Inter la possibilità è concreta perché ci sono elementi in grado di dare soddisfazione reciproca. Raiola potrebbe cucire le operazioni. L’influente procuratore, infatti, segue Izzo (anche se la procura non è mai stata ufficializzata) e Pinamonti, giovane attaccante del Genoa ma di proprietà interista. Un ragazzo che piace al Toro come Izzo piace a Conte. Ma c’è di più. In nerazzurro c’è Gagliardini che i granata sognano di poter schierare assieme a Bonaventura (altro assistito da Raiola) per presentare, assieme a Rincon, un centrocampo finalmente all’altezza: muscoloso e tecnico. Su questi giocatori ci sono contatti in corso che potrebbero trasformarsi in trattative vere e proprie non appena ci sarà la possibilità di muoversi“.