Inter, a Torino è scoccata la scintilla? C’è un’immagine significativa che può confermarlo

Ne è convinto il Corriere dello Sport che spiega anche come il pareggio con la Juventus potrebbe riaccendere l'Inter

Il rigore trasformato da Romelu Lukaku allo scadere contro la Juventus in Coppa Italia ha permesso all'Inter di evitare la terza sconfitta consecutiva consecutiva nonché la quinta nelle ultime sette partite giocate. Il Corriere dello Sport spiega perché il pareggio dello Stadium, e quel che è accaduto poi, potrebbero rappresentare la svolta:

"Volendo, un’altra speranza è che quanto accaduto nel finale e subito dopo il triplice fischio della gara di Torino abbia fatto scattare la scintilla in tanti nerazzurri, soprattutto in quelli apparsi spenti nell’ultimo periodo. Da questo punto di vista, l’immagine di Dzeko che, sempre allo Stadium, indicava il simbolo dell’Inter, gridando verso i tifosi nerazzurri, può essere significativa per un gruppo che deve anche ritrovare un pizzico di orgoglio. A proposito del bosniaco, fa parte di un reparto, quello offensivo, che deve dare più risposte rispetto agli altri"