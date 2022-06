Inter, non solo Bremer: in casa Torino piace anche Singo, ma c’è concorrenza

L'Inter guarda in casa Torino. Non solo per Bremer, obiettivo di lungo corso per la difesa: secondo calciomercato.com i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Wilfried Singo, esterno destro ivoriano classe 2000, una delle rivelazioni dell'ultima stagione. Sul giocatore, tuttavia, la concorrenza non manca: in Inghilterra c'è il Tottenham, in Italia ha chiesto informazioni l'Atalanta.