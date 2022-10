CorSera – L’Inter torna a vedere le luci della zona Champions: a Firenze scarica di adrenalina

"Nella prima e nella seconda versione è Lautaro con due gol e un assist a trascinare fuori dalle sabbie mobili del Franchi la squadra di Inzaghi, che sotto il segno del Toro torna a vedere le luci della zona Champions. La terza versione, quella definitiva e decisiva, porta il marchio di Dzeko e Barella, fondamentali nell’azione vincente e non solo in quella. Su un campo dove Napoli e Juve hanno pareggiato, i nerazzurri si regalano una scarica di adrenalina simile a quella del Camp Nou e vincono la terza partita di fila, confermando la crescita, al netto di un successo che è anche fortunoso (la Fiorentina protesta per un fallo d Dzeko su Milenkovic sul 4-3)".