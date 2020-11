Sulla prima pagina di Tuttosport si parla anche di Inter-Torino in programma domenica a San Siro. Questo il titolo del quotidiano: “Missione Lukaku, Belotti da record. Domenica Inter-Toro con la sfida tra i due bomber, protagonisti anche in nazionale. Il belga vuole rigenerare Eriksen, il Gallo è alla 200ª in granata e a 2 gol da quota 100“.