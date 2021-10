Inter, altro tour de force che si concluderà col derby. Contro la Lazio spazio a…

Per la squadra di Inzaghi sarà un mese intenso. Prima della prossima sosta tante partite importanti, a partire dal doppio confronto con lo Sheriff

Mese intenso per l'Inter . Finita la sosta, la squadra nerazzurra avrà davanti un tour de force che inizierà sabato alle 18 contro la Lazio. "Il ciclo terribile termina il 7 novembre, giorno di Milan-Inter, ultima partita prima di un altro stop per le nazionali: nel mezzo, i nerazzurri incroceranno pure la Juventus e due volte lo Sheriff", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi deve alzare lo sguardo e pensare al domani, ma non può certo dimenticare l’oggi: contro i suoi ex giocatori e tifosi potrebbe srotolare fasce tutte italiane. Se Dumfries e Perisic hanno giocato in patria, Darmian è infatti rimasto ad Appiano e Dimarco non ha esordito in azzurro. I due italiani sono i più riposati e occhio, soprattutto, al mancino: ha già mostrato come possa essere utile. E perfino bivalente: sia esterno a tutta fascia, sia terzo di difesa che “sale”".