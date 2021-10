Inter, tour de force Lautaro: 25mila km in 13 giorni, ma contro la Lazio ci sarà

L'attaccante argentino non si risparmia mai: sempre in campo con club e Nazionale, Inzaghi lo aspetta a Milano

Un vero e proprio giro del mondo per Lautaro, che fra Inter e Nazionale argentina non si risparmia di certo. Contro la Lazio ci sarà, come conferma La Gazzetta dello Sport: "I 25mila chilometri in 13 giorni di Lautaro Martinez. L'uomo dei due mondi segna, piange e prenota già un posto comodo in aereo, con lo sguardo fisso su Roma. Il Toro dribbla l'Oceano e rassicura l'Inter: contro la Lazio si metterà a disposizione, l'ha fatto sapere a Simone Inzaghi. Non è arrivato quel cartellino giallo che agli occhi nerazzurri sarebbe stato provvidenziale: l'attaccante resta in diffida con la sua nazionale e giocherà anche la prossima contro il Perù, quando in Italia sarà già venerdì. Ma ci sarà pure sabato a Roma, perché il suo fisico ha già dimostrato di saper dribblare (anche) le fatiche di un volo transoceanico: lo staff di Inzaghi ha in mano dati che confermano questo, relativi all'ultima sosta di settembre".