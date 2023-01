CdS – Inter, in estate tournée negli USA? Cercasi nuovi sponsor/partner

Possibile tournée estiva negli Stati Uniti per l’Inter: cercasi nuovi sponsor e partner

Possibile tournée estiva negli Stati Uniti per l’ Inter . La società nerazzurra è concentrata sul mercato di gennaio e sul fitto calendario, ma pensa anche al futuro.

Come svelato oggi dal Corriere dello Sport, “in estate l’Inter potrebbe andare in tournée negli Stati Uniti: è una possibilità, utile anche ad esplorare un mercato in espansione alla ricerca di nuovi sponsor e partner”, si legge.