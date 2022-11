CdS – Inter, tradizione favorevole contro l’Atalanta: 4 anni senza sconfitte

I nerazzurri milanesi chiudono il 2022 affrontando in trasferta i bergamaschi, con cui hanno un bilancio positivo

L'Inter chiude il 2022 affrontando in trasferta l'Atalanta. Un avversario sicuramente impegnativo, ma contro cui sono arrivati risultato positivi di recente, come ricorda il Corriere dello Sport: "Ieri cadevano i quattro anni esatti dall'ultima sconfitta dell'Inter contro l'Atalanta: aggrapparsi alla tradizione, quando il piatto degli scontri diretti piange, è una sfumatura per farsi coraggio".