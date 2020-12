Inter-Shakhtar, Tramezzani: “Darei fiducia a Eriksen, è un talento straordinario. Hakimi…”

Ospite di Sky Sport, Paolo Tramezzani ha parlato di Inter-Shakhtar. Partita fondamentale per i nerazzurri e in programma questa sera. “Darei fiducia a Eriksen perché ho avuto modo di vederlo giocare, tante volte anche dal vivo, è davvero un talento straordinario. Io credo che lo Shakhtar ripeterà un po’ quella che è stata la gara dell’andata, si snaturerà molto, faranno un possesso palla con le linee molto strette, e di conseguenza ci sarà bisogno di allungare un po’ l’avversario. Eriksen anche da mezzala ha le qualità in questo tipo di partire di essere veramente utile alla squadra di Conte“.

“Hakimi o Cuadrado? Scelgo Hakimi, potrà diventare uno dei più forti al mondo. Mi sbilancio e dico che può diventare il più forte al mondo nel ruolo per interpretazione, sia in una difesa a 4 che in una difesa a 5. Ha bisogna della squadra, è abituato a giocare in squadre molto dinamiche. È un giocatore che ama la palla sulla corsa”.

(Sky Sport)