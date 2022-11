Ora serve invertire la tendenza in trasferta: l’Inter prende troppi gol lontana da San Siro

Nonostante l'inversione di tendenza in termini di risultati che ha fatto tornare il sorriso a tutto l'ambiente, Simone Inzaghi e l'Inter sono ancora alla ricerca della giusta chiave per sistemare alcuni aspetti, motivo di qualche grattacapo. Primo fra tutti, l'impermeabilità difensiva in trasferta. Come scrive Tuttosport, infatti, i nerazzurri sono la peggior difesa lontano da casa della Serie A:

"L’Inter è al lavoro per trovare la chiave. Quella che serve quando vuoi chiudere la porta agli avversari, specie in trasferta. I nerazzurri in campionato hanno preso la bellezza di 14 reti fuori casa: 1 a Lecce, 3 contro la Lazio, 3 nel derby (che si giocava in casa del Milan), 3 con l’Udinese, 1 a Sassuolo e 3 con la Fiorentina. In poche parole, l’Inter è la squadra che ha preso più gol in trasferta. Prima della sosta mondiale si giocherà però contro Juventus e Atalanta: due dei campi più ostici da visitare in Serie A. Sarà dunque fondamentale invertire la tendenza".