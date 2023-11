Inter, trasferta salva per i tifosi a Lisbona. Multa e prossima gara vietata per il Benfica

Nessun problema per la trasferta dell'Inter a Lisbona contro il Benfica. Ieri la commissione dell'Uefa si è riunita e non ha chiuso lo stadio dei lusitani dopo gli episodi di San Sebastian.

"È ufficialmente salva la trasferta dei tifosi interisti a Lisbona: i circa 3mila nerazzurri che avevano comprato voli, hotel e biglietti per la Champions League potranno assistere senza restrizioni a Benfica-Inter di mercoledì, visto che la partita non si giocherà a porte chiuse per decisione Uefa. Il rischio, seppur residuale, esisteva alla luce delle intemperanze ripetute dei tifosi portoghesi in trasferta. Come previsto, ieri si è riunita la Disciplinare a Nyon che ha analizzato i report degli ufficiali di gara di San Sebastian, dove martedì 7 i tifosi del Benfica erano stati protagonisti di nuove gravi intemperanze. Si è, quindi, deciso di multare il club con 25mila euro e di proibire la vendita di biglietti ai tifosi per la prossima partita esterna. Sono, infatti, recidivi perché proprio a San Siro, nel ritorno dei quarti della scorsa Champions, si erano comportati alla stessa maniera", scrive La Gazzetta dello Sport.