Inter, a Napoli per infrangere un tabù. Una vittoria in 17 trasferte, l’unica nel 2020

Trasferta complicata per l'Inter in quel di Napoli. Lo dicono i numeri degli ultimi confronti tra le due società in terra campana

Trasferta complicata per l'Inter in quel di Napoli. Lo dicono i numeri degli ultimi confronti tra le due società in terra campana. I nerazzurri hanno vinto una sola volta nelle ultime 17 trasferte in casa del Napoli.