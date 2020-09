Conte aspetta i rinforzi, ma l’Inter riparte da tre certezze: i cardini che tranquillizzano il tecnico

L’Inter ha ancora una settimana per potersi preparare al debutto con la Fiorentina in Serie A. Conte spera nell’arrivo dei rinforzi, in primis Vidal, ma spera che il cileno non sia l’ultimo ingresso in casa nerazzurra. Intanto, l’Inter riparte da alcune certezze importanti:

LUKAKU – La prima è sicuramente il centravanti belga che alla sua prima stagione in nerazzurro ha messo a segno 34 gol. Un rendimento da record, lo stesso score messo a segno da Ronaldo nella stagione ’97-’98. Lukaku è stato il super colpo del mercato della scorsa stagione e ha trascinato l’Inter a suon di gol fino alla finale di Europa League.

DIFESA – Se in attacco la certezza è stata l’intesa tra Lukaku e Lautaro, in difesa i nerazzurri non sono stati da meno. Miglior difesa della Serie A con 36 reti al passivo. Handanovic ha messo a segno 13 clean sheet e De Vrij è risultato il miglior difensore del campionato.

HAKIMI – Il grande colpo di questa sessione di mercato per l’Inter è Hakimi. Già nelle prime uscite dell’Inter ha fatto vedere la sua fisicità e la sua qualità. Conte può contare su una freccia importante, su un giocatore importante per il suo 3-5-2.

(Tuttosport)