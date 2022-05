Libero – Inter, tre motivi per credere nello scudetto dopo la Coppa Italia

L’Inter punta la vittoria dello scudetto. Il destino è nelle mani del Milan, ma i nerazzurri hanno tre motivi in più per crederci

L’Inter crede nella vittoria dello scudetto. Il destino è nelle mani del Milan, ma i nerazzurri vogliono fare 6 punti nelle prossime due gare per non avere rimpianti. Come sottolinea oggi Libero, “dalla Coppa l’Inter ha ricavato tre motivi per credere nello scudetto. Il primo è la ritrovata lucidità di Simone Inzaghi, che sembrava essersi smarrita nel momento di crisi invernale. Non si è fatto travolgere dal trambustò emotivo della partita, a differenza di Allegri.