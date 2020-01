Libero – Inter a tre punte, esperimento fallimentare. Messaggio di Conte alla società

Ieri Antonio Conte ha schierato una formazione con il trequartista e ci ha messo Sanchez dietro a Lautaro e Lukaku. Il mister ha spiegato che si è trattato di un modo per compensare alle tante assenze a centrocampo per infortuni. Libero il quotidiano parla di esperimento fallimentare.

Questo è quanto si legge sul giornale: “L’esperimento è fallimentare, l’Inter a tre punte non funziona, come dimostra l’opaca prestazione di Sanchez e la difficoltà della squadra nel trovare le solite trame. Il cileno finisce infatti per tappare i sentieri verso Lukaku e Lautaro, la vera via della fortuna. Quando entra Eriksen, torna il 3-5-2 e l’Inter segna, recupera le distanze corrette e la fiducia nel gioco. Forse la prova era volutamente forzata per inviare segnali alla dirigenza. Schierare gli unici tre attaccanti della rosa è un modo per ricordare che in panchina non c’è altro, ad eccezione di Esposito, che va dosato. Il punto è che l’Inter sostituisce i giocatori, non li aggiunge anche se ne avrebbe bisogno di qualcuno in più. Conte sa che i margini di manovra sono questi e una volta chiuso il mercato rimarrà con l’amaro in bocca. Ma sarà anche più tranquillo. Si rassegnerà al fatto che servirà la sua mano per rendere questa Inter da scudetto, come è stato fin dall’inizio“.

(Fonte: Libero)