CorSera – A San Siro il Napoli, per l’Inter ultimo treno per la corsa scudetto

Dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina la gara del Meazza assume contorni importantissimi per i nerazzurri

Eva A. Provenzano

Impossibile che non faccia effetto. L'incontro tra Spalletti e il suo passato è arrivato. Lui dice di non cercare rivincite. "Mira piuttosto al colpo giusto per mandare fuori giri l’Inter, spedirla a 10 punti di distanza e tagliarla via dalla corsa scudetto. Inzaghi ha di che preoccuparsi, il Napoli non gli porta bene, ci ha perso 7 volte su 10, e i nerazzurri contro le grandi non sanno vincere: tre pari con Atalanta, Juve e Milan e il k.o. con la Lazio", si legge nell'articolo del Corriere della Sera dedicato alla partita.

Insomma per l'Inter, la gara contro il Napoli sa 'di ultimo treno'. L'occasione è di quelle da non perdere per riprendere le due squadre prime in classifica, per non allargare il divario. "Un k.o. azzererebbe i margini d’errore futuri. L’Inter deve infilare una serie positiva, ritrovare la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro, appena un gol nelle ultime cinque partite di campionato. La condizione della punta argentina preoccupa. Il «Toro» non segna dal 2 ottobre e ha sbagliato il rigore nel derby. Il confronto con Osimhen (5 reti per entrambi) potrebbe far suonare la sveglia", si legge sul quotidiano.

Sarà la sfida tra l'attacco più prolifico in campionato con 29 gol segnati e la difesa che ha subito meno gol, 4, finora. Da titolari dovrebbero partire Lautaro e Correa. Ma non avrà in difesa de Vrij, toccherà a Ranocchia, alla seconda uscita da titolare, ha giocato dal primo minuto nella gara contro l'Udinese. Inzaghi è chiamato a cambiare il trend degli scontri diretti qui e ora e pure dal dischetto deve migliorare la mira.

(Fonte: Corriere della Sera)