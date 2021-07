Inter, il tris di Inzaghi: “Vecino, Perisic e Sanchez hanno la stima di Simone”

Simone Inzaghi potrebbe partire anche da loro tre, molto chiacchierati sul mercato dell'Inter quanto potenzialmente importanti

Simone Inzaghi potrebbe partire anche da loro tre, molto chiacchierati sul mercato dell'Inter quanto potenzialmente importanti per una squadra chiamata a difendere un titolo conquistato in scioltezza nel 2020-21. Matias Vecino, Ivan Perisic e Alexis Sanchez. Tre calciatori discussi, che però, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno la stima del nuovo allenatore nerazzurro:

"Da oggi, dunque, si farà sul serio. Inzaghi ha Perisic da responsabilizzare, perché sarà lui il motore della catena di sinistra. E Vecino da recuperare: per Simone l’uruguaiano è il primo cambio in mezzo al campo, ma ha caratteristiche tecniche e fisiche uniche nella rosa, anche per questo potrebbe crescere decisamente nel minutaggio rispetto alle ultime due stagioni in cui a penalizzarlo è stato l’infortunio. E poi riecco anche Sanchez e Vidal, cileni dal destino diverso: Alexis gode della massima fiducia di Inzaghi e può aiutare il tecnico anche a pensare a moduli alternativi di emergenza".