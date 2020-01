Eriksen a un passo, l’Inter cala il poker: ieri il segnale cruciale è passato quasi inosservato

Dopo Young, l’Inter è pronta a portarsi a casa altri tre acquisti top, per un poker spettacolare sul mercato di gennaio. Da Eriksen a Giroud a Moses. Insomma, giorni elettrici, con all’orizzonte un sogno chiamato Scudetto. E, in questo senso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo a Milano del presidente nerazzurro, Steven Zhang, è stato il segnale più importante che qualcosa di grosso sta per succedere. Una vera scossa passata quasi sottotraccia:

“A Milano (Young, ndr) è atterrato poco prima di mezzogiorno, con lui anche la moglie Nicky e il figlio maggiore Tyler. Da Malpensa è andato direttamente al Coni per l’idoneità sportiva e poi le visite mediche all’Humanitas sotto l’occhio attento del professor Piero Volpi, responsabile dello staff medico nerazzurro. “Davanti alle telecamere tanti sorrisi e zero parole prima di arrivare nel tardo pomeriggio nella sede dell’Inter in viale della Liberazione. Qui ecco l’incontro con la dirigenza, con l’a.d. Marotta in testa, e con Steven Zhang. Il ritorno a Milano del presidente ha coinciso con il primo colpo di gennaio: un segnale inequivocabile che il mercato sarà importante“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)