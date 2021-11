Inter, ampio turnover per Inzaghi: tornano Lautaro e de Vrij, possibili 5 cambi

I nerazzurri, dopo il successo in campionato contro l'Udinese, si preparano per la trasferta di Champions League contro lo Sheriff

Vigilia di Champinos League per l'Inter di Simone Inzaghi, che domani sarà di scena sul campo dello Sheriff Tiraspol. Per l'occasione, come scrive Tuttosport, il tecnico nerazzurro potrebbe operare diversi cambi rispetto alla formazione vista domenica contro l'Udinese:

"Due ritorni scontati. Uno molto plausibile. E svariati ballottaggi. [...] Contro i campioni di Moldavia il tecnico piacentino rilancia dal primo minuto De Vrij al centro della difesa e Lautaro in attacco. Davanti ad Handanovic probabile conferma per Skriniar, con Dimarco che potrebbe dare il cambio a Bastoni nel trittico difensivo, ma anche a Perisic in fascia sinistra. A destra Darmian più di Dumfries, ma occhio a non sottovalutare le caratteristiche dell'olandese che potrebbero tornare utili come all'andata e far guadagnare la seconda titolarità consecutiva al calciatore. A centrocampo insieme agli intoccabili Barella e Brozovic, Vidal parte favorito su Calhanoglu e Vecino. Là davanti ecco la coppia Dzeko-Martinez, anche se Correa e Sanchez scalpitano, e uno dei due potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto da affiancare al 10 argentino".