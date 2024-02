Inter, previsto ampio turnover con la Salernitana: almeno tre titolari a riposo

"È iniziata la missione Wembley. Perché il bersaglio grosso porta lì, al teatro dove sabato 1 giugno si giocherà la finale di Champions. Simone Inzaghi lo ha detto a inizio stagione e lo ha ripetuto pure recentemente: il suo obiettivo è giocare tutte le partite, arrivando in fondo in ogni competizione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'annata dell'Inter, con Inzaghi e i suoi che ora dovranno affrontare anche la Champions League.

Il tecnico ha optato per diverse rotazioni in Champions League mentre nell'ultimo periodo ha puntato sulla formazione tipo. Venerdì, contro la Salernitana, è previsto un ampio turnover: "Il pensiero va immediatamente a Lautaro Martinez che, caso vuole, partì inizialmente in panchina pure all’Arechi (poi entrò e ne fece quattro...): l’argentino è destinato a fare staffetta con Thuram (e probabilmente partirà dal 1’ proprio il francese) con Arnautovic unico sicuro del posto. L’auspicio è che alla fine la staffetta non sia tra Thuram (o Lautaro), ma sia con Alexis Sanchez: vorrà dire che la gara si è incanalata senza troppi patemi. In difesa, al di là dell’infortunio patito a Roma, probabilmente Acerbi non avrebbe comunque giocato: al suo posto ci sarà De Vrij con Bisseck che - a seconda di chi Inzaghi vorrà far riposare tra Bastoni e Pavard - giocherà come “braccetto” sul centro destra oppure sul centro sinistra: a giudicare da quanto accaduto finora in stagione, più probabile che tocchi a Bastoni stare fuori, giocatore che ha più bisogno di essere gestito rispetto a Pavard", sottolinea Tuttosport.