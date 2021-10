Inter, i 4 cambi a Sassuolo e non solo: tutte le sostituzioni fin qui decisive

Un interessante approfondimento del Corriere dello Sport sulle sostituzioni fin qui effettuate da Simone Inzaghi

Tutte le sostituzioni fin qui decisive di Simone Inzaghi nelle prime 7 giornate di Serie A. Le 4 in contemporanea di Sassuolo, ma non solo, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi: “Con i cambi finora Simone è stato particolarmente bravo perché, se al Mapei Stadium Dzeko è andato in rete 33 secondi dopo aver messo piede in campo, a Firenze le sostituzioni... ritardate di Darmian e Dzeko hanno permesso all'esterno ex United e al bomber di firmare in 3' le reti dell'1-1 e del 2-1. E che dire dell'ingresso di Correa dalla panchina al Bentegodi? Sua la doppietta che ha travolto il Verona. Infine Inter-Atalanta 2-2: al 12' della ripresa entrarono Vecino, Dimarco e Dumfries, determinanti per il pareggio di Dzeko”, si legge.