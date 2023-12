Andreolli a Inter TV: “La squadra ha risposto ad una richiesta di Inzaghi. Incredibile Acerbi”

Marco Andreolli ha commentato la vittoria dell' Inter contro il Lecce , elogiando la prestazione dei ragazzi di Inzaghi : "Vittoria meritata e importante. Una prestazione convincente, un'Inter che ha dimostrato grande esperienza. È arrivata una vittoria tonda. Il punteggio poteva essere anche più ampio. Come ha detto il mister era necessario dare subito una risposta a se stessi. E l'Inter lo ha fatto. Bravi i ragazzi a interpretare la gara, con la testa giusta. Hanno messo in campo una prestazione di grande maturità. Ci sono state delle grandi giocate. E la partita è stata vinta senza soffrire praticamente nulla. Abbiamo un vantaggio significativo su due rivali per lo scudetto. Dobbiamo considerare che si arrivava dai 120 minuti di mercoledì. Dà ancora più valore questo alla prestazione di stasera. È venuta fuori un po' di stanchezza fisiologica".

"Bisseck ha sempre maggiore consapevolezza, sta crescendo in maniera costante. Oggi il gol è stato una ciliegina sulla sua prestazione. Lui e Darmian si cambiano di ruolo in maniera naturale ed istintiva. Yann ha esuberanza e freschezza per attaccare gli spazi. Matteo come sempre riesce a dare il giusto equilibrio, le giuste indicazioni a livello tattico. Acerbi sembra sempre fresco e lucido. Nonostante il minutaggio incredibile fa sempre prestazioni di livello. Sempre ben posizionato e di aiuto per i compagni nel guidare la difesa. Quello che conta è il lavoro. Quello che porta risultati importanti è sempre il lavoro. Non mollare mai e mettere quel qualcosa in più per lottare su tutti i fronti", ha aggiunto Andreolli a proposito dei singoli.