Darmian a Inter TV: “Purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla ma guardiamo avanti e…”

L'Inter pareggia con la Real Sociedad in un San Siro che non smette di crederci. I nerazzurri si confermano quindi al secondo posto del girone. Questo il commento di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "La fascia di capitano? Grande orgoglio aver potuto indossare la fascia di capitano fermo restando che il nostro capitano rimane Lauti. Fin da piccoli si ambisce a giocare in un grande club e quindi è motivo di grande orgoglio".

"La pressione della Real Sociedad? Pressano molto bene e hanno un grande ritmo. Abbiamo ribattuto colpo su colpo. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la partita. E' arrivato un pareggio ma guardiamo avanti in maniera positiva, qualsiasi sia l'avversario che affronteremo. Combatteremo fino all'ultimo minuto per continuare il nostro percorso in Champions. Penso che anche altre squadre non saranno contente di incontrare l'Inter", ha concluso Darmian.