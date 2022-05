Inter-Empoli, Calhanoglu: “Concentrati sullo scudetto, vogliamo pressare il Milan”

Il calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni della tv di casa prima della sfida del Meazza

Prima della partita contro l'Empoli, ai microfoni di Inter TV è intervenuto Hakan Calhanoglu. Queste le parole del calciatore nerazzurro. «I nostri obiettivi sono importanti per noi. Ora lasciamo da parte la Coppa Italia vogliamo vincere lo scudetto e vogliamo mettere pressione al Milan. Dobbiamo guardare gara dopo gara e questa vale molto per noi».

-In che ruolo ti senti meglio?

Mi trovo vene nel mio ruolo, mi sento libero. Voglio dare sempre il massimo per la squadra, poi le statistiche personali sono importanti ma conta che vinca la squadra.

-Empoli già salva ma tanti vorranno mettersi in mostra come Pinamonti, come l'avete preparata?