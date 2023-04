Pandev a Inter TV: “Derby di CL? Spero che l’Inter vada in finale. La rosa c’è, Inzaghi…”

Grande ritorno per Goran Pandev a San Siro. L'ex giocatore di Inter e Lazio ha commentato la sfida in programma oggi a San Siro, senza dimenticare i ricordi che lo legano all'Inter: "Tantissima emozione oggi, una maglia che mi ha regalato un grande sogno: giocare in questo palcoscenico. Ho emozioni fortissime. Se vuole andare in Champions oggi l'Inter questa partita la deve vincere. La Lazio sta facendo un grande campionato con un allenatore bravo e preparato. Speriamo che alla fine vinca il migliore".