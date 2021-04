Inter TV sulla grinta di Conte: “Quando Skriniar ha preso la pallonata gli ha urlato…”

Il tecnico nerazzurro non smette di guidare i suoi giocatori in partita e lo fa anche e soprattutto nei momenti più difficili. Antonio Conte è pura grinta.

L'Inter macina punti, conquista vittorie e non distoglie l'attenzione dall'obiettivo. Partita dopo partita. Step by step, come ha scritto ieri sera Antonio Conte sul suo profilo Instagram.