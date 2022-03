Inter, un in bocca al lupo ai giocatori impegnati in Nazionale per le qualificazioni

La società in un post sul noto social ha inviato un incoraggiamento ai nerazzurri impegnati nelle qualificazioni Mondiali

L'Inter in un tweet ha scritto un in bocca al lupo a Barella e Bastoni , impegnati questa sera nella partita dell'Italia contro la Macedonia e a Calhanoglu che invece affronterà il Portogallo con la sua Turchia.

Un post poi anche per i sudamericani impegnati questa sera in Nazionale, Sanchez e Vidal nel Cile e Vecino che avrebbe dovuto giocare con l'Uruguay ma ha il coronavirus. Impegno con il Brasile per i due cileni (quando in Italia sarà mezzanotte e mezza). La Nazionale di Matias invece sarà impegnata contro il Perù.