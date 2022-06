Inter, l’U17 approda alla Final Four. Superata la Lazio nei Quarti di Finale

L'Inter U17 è alle Final Four del campionato di categoria. La squadra di Tiziano Polenghi supera la Lazio nei Quarti di Finale con il punteggio complessivo di 5-4 (4-2 per i nerazzurri all'andata, 2-1 per i biancocelesti al ritorno) e stacca il pass per la semifinale scudetto, in programma domenica 19 giugno alle ore 20.00 allo Stadio Del Duca di Ascoli.