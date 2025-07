I nerazzurri di Vecchi debutteranno ufficialmente in Serie C lunedì 25 agosto contro il Novara di Zanchetta

L'Inter U23 si prepara per dare il via agli impegni ufficiali della stagione 2025/26: la nuova squadra del Club nerazzurro guidata da Stefano Vecchi, è stata inserita nel Girone A dellaSerie C Sky Wifi, la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile. Con l'ufficialità del calendario della stagione 2025/26 i nerazzurri hanno tracciato il proprio percorso in Campionato.