“Inter a Udine per l’aggancio”. E’ questo il titolo del box di Tuttosport in edicola sabato 23 gennaio 2021 in merito all’Inter. “Conte allontana il pensiero del derby di Coppa Italia e manda in campo la formazione migliore con Lukaku-Martinez”. La copertina è dedicata a Milik, approdato al Marsiglia con la Juventus sorpresa, mentre in taglio alto spazio al pareggio del Torino contro il Benevento.