TS – Inter a Udine per rialzarsi. “Rischio ricaduta psicologica come dopo il derby”

L'Inter scende in campo alle 18 con l'obiettivo di trovare la vittoria e dimenticare il tonfo di Bologna

"Il cazzotto è stato duro, di quelli che fanno male. Se avrà lasciato un semplice livido o qualcosa di più pesante, lo si scoprirà staserà fra le 18 e le 20 quando l’Inter scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione delicata in casa Inter, con i nerazzurri che devono mostrare una reazione concreta dopo il KO di Bologna. "Quanto accaduto mercoledì al Dall’Ara e come è accaduto - l’incredibile papera di Radu -, potrebbe trasformarsi in una caduta con ripercussioni simili a quel derby. E questa volta non ci sono mesi davanti, ma quattro partite che decideranno a chi andrà lo scudetto. L’Inter non può titubare, un’altra gara lasciata andare potrebbe significare addio sogni di gloria, addio seconda stella", rimarca il quotidiano torinese.