Inter-Udinese, torna la partita speciale dedicata agli Inter Club

Per celebrare il successo del progetto nerazzurro, durante la partita Inter-Udinese sono in programma numerose attività riservate ai i soci. Si inizia con l'apertura in esclusiva di San Siro e la possibilità di un walk-about dello stadio per tutti gli iscritti presenti, i quali potranno anche fare foto a bordocampo e firmare l'iconico pannello della Partita Speciale. Durante la mattinata sarà inoltre possibile l'acquisto di alcuni prodotti del merchandising ufficiale a prezzi speciali.