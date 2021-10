Inter-Udinese, ancora turnover per Inzaghi: fuori tre titolarissimi, un dubbio in attacco

In vista degli impegni contro Sheriff e Milan, per l'Inter è previsto ancora un po' di turnover quest'oggi contro l'Udinese

In vista degli impegni contro Sheriff e Milan, per l'Inter è previsto ancora un po' di turnover quest'oggi contro l'Udinese. Inzaghi deve gestire le energie e, per questo, è possibile che De Vrij, ad esempio, lasci spazio a Ranocchia, che va verso l'esordio da titolare. Turnover possibile, secondo La Gazzetta dello Sport, anche per Barella, con Vidal che potrebbe completare il centrocampo con Calhanoglu e Brozovic. Torna Skriniar in difesa, mentre davanti c'è un dubbio tra Correa e Sanchez per affiancare Dzeko. A destra, invece, riecco Dumfries al posto di Darmian. "La squadra è rimasta in ritiro ad Appiano, dopo l’allenamento di ieri pomeriggio: tutti a disposizione di Inzaghi, tranne Satriano che ieri ha giocato con la Primavera", conferma La Gazzetta.