Inter-Udinese, i nerazzurri scendono in campo con una maglia speciale

Come sempre, i tifosi dell'Inter rispondono in maniera incredibile: oggi, a San Siro ci saranno 50mila spettatori, 6mila in meno rispetto al massimo consentito (è ancora fissato il limite del 75%), per il match dell'ora di pranzo contro l'Udinese. "I biglietti di primo e secondo anello sono esauriti in fretta, il popolo nerazzurro ancora una volta conferma la voglia di stare accanto alla squadra e di tornare ad essere il dodicesimo uomo in campo. Tra l’altro in un giorno che per i sostenitori dell’Inter era già previsto fosse speciale: la partita di oggi sarà infatti dedicata agli Inter Club. Per l’occasione, i ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo con una maglia speciale: i nomi dei quasi 900 Club attivi nel mondo saranno inseriti all’interno dei numeri. Alcune delle maglie indossate dai calciatori verranno poi messe all’asta e il ricavato sarà devoluto a Inter Campus", racconta La Gazzetta dello Sport.